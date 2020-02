Spettacolo ad Agrigento, dal Viale della Vittoria visibile Isola di Pantelleria. Per gli esperti non ci sono dubbi. Quella visibile ad occhio nudo nella serata di venerdì 7 febbraio era l’isola trapanese di Pantelleria. Un fenomeno che si verifica in alcuni periodi dell’anno. I colori rossi del tramonto sul mare di Agrigento con la sagoma dell’isola di origine vulcanica sono un vero spettacolo.