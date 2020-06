SPETTACOLI INDECENTI A S.LEONE. NOTA DEL SINDACO, LILLO FIRETTO

Agrigento, 14 giugno – Che dal 2015 Agrigento, in particolare San Leone, sia tornata ad essere tra le mete più gettonate della movida dopo un lungo periodo di morte civile, è evidente a tutti. Potrebbe essere solo un fatto più che positivo l’essere preferiti ad altre località, se non fosse che, purtroppo, ci sono ragazzi indisciplinati, che arrivano anche dell’hinterland, che non hanno rispetto né per le aree pubbliche né per i residenti. “Questa settimana – dichiara il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto – avevo rivolto un appello al senso di responsabilità, a mantenere il decoro e a non fare schiamazzi notturni. Purtroppo mi sono pervenute segnalazioni da tanti concittadini ed esercenti da tutto il litorale: si sono verificati puntualmente spettacoli indecenti di schiamazzi notturni e quel che si è offerto alla vista dopo la movida è stata la vergognosa esposizione di bottiglie abbandonate e di rifiuti abbandonati di ogni genere. Siamo costretti a intervenire per fissare nuove regole sulla vendita di bevande in bottiglia e il consumo nella pubblica via – conclude il Sindaco. – Purtroppo gli appelli alla responsabilità, com’ è fin troppo evidente, hanno effetto lento”.