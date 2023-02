Spese per Natale e capodanno, Firetto non si ferma: “ Vogliamo risposte chiare”

Non si placa la polemica connessa ai fondi spesi per le manifestazioni natalizie ad Agrigento. In tanti hanno chiesto chiarezza e carte sull’utilizzo delle risorse pubbliche investite. Lo è tornato a fare, con una interrogazione, anche l’ex sindaco, e attuale consigliere comunale, Lillo Firetto. Nell’ultima seduta di question time di aula Sollano ha presentato, in merito, insieme al consigliere Margherita Brucculeri, una interrogazione ma la risposta da parte dell’amministrazione attiva, in particolare dell’assessore Costantino Ciulla, non è proprio piaciuta. E’ stata considerata “poco esaustiva”. “Natale è finito da un pezzo e non sappiamo l’elenco dei fornitori- ha tuonato Firetto-. L’assessore Ciulla non ha fondamentalmente risposto all’interrogazione. Con l’amministrazione Miccichè si assegnano risorse ad enti e l’assessore al ramo non conosce i fornitori. Non sappiamo le modalità con cui si è provveduto all’affidamento. 301 mila euro spesi pe il Natale è una enormità che grida scandalo in una città che ha il bilancio che ha , è una vergogna. Se dovesse essere vero che ci sono stati fondi da altri enti, significa che il comune ha speso 501mila euro. Non siamo soddisfatti della risposta e vorremmo che il sindaco nella prossima seduta ci dia delucidazioni. Questa interrogazione – ha concluso Firetto- intendiamo riproporla.”