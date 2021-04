Speranza, impegno, attenzione: ecco gli auguri del sindaco di Agrigento

E’ con un post sui social che il sindaco di Agrigento , in vista della Pasqua, rivolge il suo messaggio di auguri ai cittadini. Speranza, risvolti sanitari ed economici, prospettive future: c’è questo e altro nelle parole del primo cittadino. “Anche quest’anno vivremo la Santa Pasqua con le limitazioni che dettano il ritmo della nostra vita ormai da più di un anno- scrive Micciché-. Ci aspettavamo una Pasqua diversa, purtroppo la lotta al virus continua e la dobbiamo affrontare con il sacrificio del distanziamento e delle chiusure. Avremmo voluto uno scenario diverso, ma purtroppo la lotta al virus è in pieno corso. L’inizio delle vaccinazioni, però, rispetto allo scorso anno in cui il Covid-19 ci ha costretto a rimanere chiusi in caso, sta dando modo di pensare ad un futuro di speranza e di ripartenza. In questi mesi l’Amministrazione ha lavorato incessantemente con la creazione di una rete di sostegno per le famiglie in difficoltà, investendo ingenti risorse, cercando sempre di non far mancare il necessario a chi fosse rimasto più indietro. Affrontare i risvolti sanitari, economici e sociali di una tale pandemia ha richiesto grande attenzione e massimo impegno, in termini di risorse umane e materiali, cercando il più possibile di venire incontro alle esigenze dei cittadini; abbiamo e continueremo a fare tutto il possibile, ognuno oltre le proprie competenze e responsabilità; tutto è perfettibile, ma posso dire veramente che gli Uffici dell’Ente, non si sono mai risparmiati. Concludo, con un augurio sincero e sentito, affinchè questa Pasqua sia di speranza e riscatto, rinnovando le raccomandazioni alla prudenza, per poter, a breve, riscattarci da questo periodo buio.”