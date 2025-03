Spegniamo una luce per accendere le coscienze di tutti. È questo l’appello che le associazioni riunite nel collettivo Agrigento per la Palestina rivolgono alle Istituzioni affinché le luci del Colosseo vengano spente per un’ora, in segno di lutto per le decine di migliaia di persone inermi uccise nei raid israeliani in Palestina. “Le operazioni militari – si legge in una nota – hanno isolato la popolazione palestinese facendola rimanere senza cibo, né acqua, né assistenza, esponendola a gravi rischi sanitari e alla fame. Una pulizia etnica che sembra non avere fine. Tutto ciò con la complicità degli Usa e nell’indifferenza colpevole dell’Unione Europea”.

Il collettivo Agrigento per la Palestina chiede al “Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di spegnere per un’ora le luci che illuminano il Tempio della Concordia. Ci auguriamo che questo appello venga accolto per sensibilizzare l’opinione pubblica: spegniamo una luce per accendere le coscienze di tutti. Non dobbiamo rimanere in silenzio”.

Inoltre, il collettivo Agrigento per la Palestina promuove, martedì 1 aprile alle ore 20:30 presso il Multisala Ciak di Agrigento, la proiezione del documentario “NO OTHER LAND”, realizzato da un collettivo palestinese-israeliano di attivisti e patrocinato da Amnesty International. Il film racconta la resistenza nei Territori Occupati attraverso la voce e lo sguardo di Basel Adra, recentemente arrestato dall’esercito israeliano mentre documentava la distruzione del suo villaggio.

