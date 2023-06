Spedire le valigie all’estero: come si può fare?

Spedire una valigia all’estero è più facile di quanto si pensi. Sono tantissimi i motivi che spingono una persona a spedire una valigia all’estero prima di partire per un viaggio di vacanza, studio oppure lavoro. La prima motivazione è legata alla necessità di evitare la fatica di dover trasportare il bagaglio, magari in taxi, sul tram, sul bus oppure nelle stazioni ferroviarie o in aeroporto.

La spedizione inoltre permette di mettersi al sicuro da possibili smarrimenti oppure dal danneggiamento della valigia che invece grazie alla spedizione sarà sempre al sicuro. Non solo: la spedizione del bagaglio permette anche di riportare a casa dei souvenir oppure altri oggetti dopo una vacanza all’estero. Ricordiamo infatti che il più delle volte le compagnie prevedono un sovrapprezzo in caso di trasporto di valigie che hanno dimensioni maggiori oppure un peso maggiore. Un bel problema se si risparmia sul costo del volo! Un aiuto arriva proprio dalla possibilità di inviare la propria valigia in qualsiasi parte del mondo, spendendo molto di meno.

Si può spedire una valigia all’estero?

Si può spedire una valigia all’estero? La risposta è sì! Ed è anche piuttosto semplice se si conoscono bene gli step da seguire. La prima cosa da fare è preparare la valigia e prendere le misure. Il bagaglio infatti andrà inserito all’interno di un’apposita scatola oppure imballato utilizzando una pellicola trasparente. Il prezzo applicato ovviamente dipende da tanti fattori differenti che riguardano la destinazione, il peso, le dimensioni, ma anche il numero di valigie e il corriere che si sceglie. Quest’ultimo può essere sia via aerea che via terra. Oggi questa scelta non viene più considerata particolare, ma molto comoda e rapida per mettere al sicuro la propria valigia, faticare di meno e non rischiare problemi o spese inutili. I corrieri sono tutti affidabili e le spedizioni avvengono in tempi brevi, con la possibilità, in alcuni casi, anche di seguire il percorso che viene compiuto dal pacco che contiene la valigia.

Come spedire una valigia all’estero

Per spedire una valigia all’estero è possibile rivolgersi a Spediscionline, un comparatore di corrieri in grado di selezionare i migliori corrieri per spedire velocemente valigie, pacchi e qualsiasi cosa ad un prezzo vantaggiosissimo.

Le spedizioni vengono fatte sia in Italia che all’estero, richiedendo il servizio con facilità e comodamente da casa, solamente con un click. Non servono file, ma sono disponibili sia il ritiro che la consegna a domicilio anche al piano e di sabato. Il tutto è compreso all’interno nel costo del pacco e sempre in un periodo di tempo ridotto. Il servizio è rapido ed efficiente, valido ed economico, perfetto per le spedizioni di qualsiasi tipo, in particolare delle valigie, che in questo modo saranno al sicuro.

Inviare una valigia all’estero è sempre un’incognita ed è importante trovare il partner giusto per farlo. Spediscionline offre la possibilità di comparare i corrieri per scegliere non solo il servizio che risulta più economico, ma anche quello più veloce fra i tanti offerti come Poste Italiane, Bartolini Nexive, Sda e UPS. Studi hanno dimostrato che questo servizio consente di spedire risparmiando tempo (circa 60 minuti rispetto ai canali tradizionali di spedizione), al prezzo migliore (risparmiando) e con un rischio di errore minimo.

Come spedire una valigia all’estero. Per richiedere un preventivo ci vuole pochissimo. Basta inserire il luogo della partenza e la destinazione del pacco. In seguito bisognerà segnalare sul portale il tipo di pacco – ossia una valigia – indicando le misure per la spedizione (volume, altezza e base) e il peso. In base a questi valori il comparatore saprà indicare la tipologia di consegna migliore da effettuare, offrendo i vari tipi di tariffe e i tempi che vengono proposti da corrieri.