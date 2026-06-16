Hanno occupato abusivamente il suolo pubblico ben oltre quello autorizzato. Due rivendite di fiori e piante sono state multate dagli agenti della polizia locale di Agrigento. I proprietari avevano ampliato l’area esterna oltre lo spazio in concessione, arrivando in alcuni casi a raddoppiare la superficie autorizzativa.

La sanzione è di circa 150 euro a carico di ciascun commerciante. Inoltre è stato ordinato il ripristino immediato dei luoghi. I titolari hanno rimosso quanto esposto abusivamente, rientrando nel perimetro consentito. I vigili urbani hanno diffidato entrambi a non ripetere la violazione, pena ulteriori sanzioni o la chiusura dell’attività.

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