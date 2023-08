Spariti un nuovo modello di Fiat Cinquecento lungo il viale Delle Dune a San Leone ed anche una Vespa d’epoca in via Acrone, nella zona sottostante la stazione ferroviaria di Agrigento. Entrambi i furti sono stati messi a segno nelle ore notturne. L’auto è di proprietà di un giovane agrigentino che in quei momenti si trovava in un chiosco sulla spiaggia, mentre il mezzo a due ruote, appartiene ad un pensionato anch’egli agrigentino. I proprietari hanno formalizzato le denunce a carico di ignoti ai carabinieri.

Gli investigatori raccolti i racconti, hanno già avviato le indagini, per provare ad identificare i ladri. E provare a recuperare i mezzi. E’ sono 5 veicoli rubati nel giro di neanche cinque giorni. Negli altri tre casi erano state portate via tre Fiat Panda di colore bianco parcheggiate al viale Delle Dune di San Leone, in via Dei Giovani nella zona di San Giusippuzzu e in Discesa Empedocle nel centro della città.

Sulla “raffica” di furti di auto i militari dell’Arma e i poliziotti della Questura hanno avviato le attività investigative. Non è escluso, non c’è certezza in merito, che la “mano” criminale possa essere stata, in tutti i casi, la stessa.