Spara colpi di pistola in aria: denunciato giovane

Esplode diversi colpi di pistola in aria, in pieno giorno, in una zona del centro di Porto Empedocle. Ad accorgersi impaurita di quel giovane con l’arma in mano, è stata un’empedoclina di 62 anni, la quale, ha urlato dal balcone di casa, chiedendo spiegazioni. Per tutta risposta è stata insultata e minacciata: “Fatti gli affari tuoi o Ti ammazzo”. La donna ha chiamato il numero unico di emergenza 112, ed ha segnalato il fatto.

Sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno accertato che il ragazzo, un ventisettenne empedoclino, aveva veramente sparato in aria, ma con una scacciacani, con tanto di tappo rosso. Un’arma del tipo giocattolo di libera vendita. Il ragazzo ha ammesso che stava solo provando la pistola. Nessuna ipotesi di reato, ma il giovane per quel “Ti ammazzo” urlato alla donna, è stato denunciato per minaccia aggravata.