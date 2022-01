Spara al vicino e ferisce passante

Più volte avrebbero avuto discussioni per problemi di vicinato. L’ultimo alterco, pare, per un tubo della grondaia, è sfociato nel sangue. Solo l’intervento di un cittadino, non coinvolto nella lite, ha evitato un tragico inizio del nuovo anno. Protagonisti due naresi vicini di casa. Questa mattina un pensionato ottantenne ha impugnato una pistola (detenuta illegalmente) e, dopo l’ennesima baruffa, ha esploso un colpo contro il vicino sessantenne. Un passante, accortosi dell’arma, con coraggio, e senza pensarci due volte, una volta intervenuto è riuscito a deviare la mano armata dell’anziano, che nel frattempo aveva premuto il grilletto. Il colpo ha centrato ad un piede un cinquantenne che, purtroppo, ha avuto la sfortuna di trovarsi nella zona.

Il fatto s’è verificato ad un centinaio di metri di distanza dalla caserma dei carabinieri della Stazione Naro, i quali, subito avvertiti, si sono precipitati sul posto e sono riusciti non soltanto a bloccare l’ottantenne. L’uomo ferito, un cinquantenne anche lui di Naro, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Naro, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Licata, hanno avviato l’attività investigativa per ricostruire i fatti.

Il pensionato ottantenne sarebbe indagato per tentato omicidio, ed è stato fermato e portato in caserma. I militari dell’Arma hanno accertato che la pistola utilizzata era detenuta illegalmente, per cui risponderà anche dell’ipotesi di reato di detenzione e porto illegale di arma.