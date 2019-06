Spaccio e risse a Ravanusella: la polizia irrompe e gli immigrati scappano

AGRIGENTO. Un mese fa lo Stato, attraverso l’opera coordinata di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza aveva messo ordine in piazza Ravanusella, luogo privilegiato per gli immigrati originari del Gambia, per lo spaccio di stupefacenti.

Era stata anche bonificata la zona, numerosi gli arresti. Ma non è finita, almeno pare.

Stando a quanto accaduto nei giorni scorsi sembra che gli stranieri continuino a contendersi la piazza dello spaccio.

Una rissa si è registrata nel fine settimana: a darsele di santa ragione sarebbero stati una decina di extracomunitari. Tre o quattro le segnalazioni giunte alla centrale operativa della polizia di Stato. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona del centro storico. In piazza Ravanusella si sono precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura.

All’arrivo degli agenti, gli immigrati che si stavano azzuffando, si sono immediatamente dileguati. A gambe levate, tutti hanno fatto perdere le loro tracce. I poliziotti, alla ricerca degli esagitati, hanno rastrellato tutte le viuzze alle spalle della centralissima via Atenea. Nessun dubbio sul fatto che la rissa, l’ennesima in quella zona, potrebbe essere divampata proprio a causa dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno anche ispezionato strade e cortili alla ricerca di “roba”, magari lasciata cadere dai migranti durante la fuga. Ma questa volta non è stato trovato nulla.

Ma non finisce qui.