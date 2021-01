Spaccio di stupefacenti, e furto in concorso: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Sciacca hanno arrestato a Ribera un uomo di origine tunisina, senza fissa dimora, che risultava destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica, presso la Corte d’Appello di Palermo.

L’uomo è risultato colpevole dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti, furto in concorso, furto aggravato in concorso, ingresso e soggiorno illegale in Italia, e adesso dovrà scontare una pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione.

Espletate le formalità di rito, il magrebino è stato rinchiuso presso la Casa circondariale di Trapani.