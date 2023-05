Spaccio di sostanze stupefacenti, deve scontare quasi 8 mesi: arrestato

Deve scontare ai domiciliari una pena di 7 mesi e 29 giorni di reclusione, perché riconosciuto colpevole, in concorso con altri, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Reato commesso a Santa Margherita di Belìce il 9 dicembre del 2018. I carabinieri hanno arrestato I.S., 55enne, disoccupato di Montevago, in atto sottoposto all’avviso orale del Questore. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato, dagli stessi militari dell’Arma, nella sua abitazione dove dovrà, appunto, scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.