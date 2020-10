Spaccio di droga al campo Sportivo, arrestato un uomo

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, dopo un’attività info-investigativa, hanno arrestato S.P., 36 anni, di Agrigento, trovato in possesso di quasi 70 grammi di marijuana, pronta per essere spacciata. Il 36enne, l’altra sera, è stato fermato per un controllo dalle parti del campo Sportivo.

Considerato lo stato di agitazione dello stesso, e il repentino allontanamento di un secondo soggetto già noto alle forze di polizia, da qui è scaturita la decisione di eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

Da un mobile della cucina sono stati fuori, complessivamente, 64,5 grammi di marijuana. L’agrigentino è difeso dall’avvocato Davide Casà. Su disposizione del sostituto procuratore di turno Chiara Bisso, è stato posto agli arresti domiciliari.