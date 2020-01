Spaccio di cocaina e hashish, due operazioni dei carabinieri: 11 arresti

I carabinieri hanno smantellato due reti di spaccio. Otto le persone arrestate dai militari dell’Arma della Compagnia di Bagheria, ad Altavilla Milicia, nel Palermitano. In 4 sono finiti in carcere, gli altri ai domiciliari, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Tra gli arrestati un 40enne, referente per lo spaccio nel paese, che si avvaleva della collaborazione della moglie, anche lei destinataria di misura cautelare.

L’uomo era solito acquistare da grossisti palermitani ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, che poi rivendeva ai pusher locali. La droga veniva nascosta nel vano motore dell’auto e poi in casa, all’interno della grondaia. Nel corso dell’indagine è emerso che i due coniugi annotavano in un libro mastro i nominativi degli acquirenti.

La seconda operazione ad Acate. I carabinieri hanno arrestato 3 persone e sequestrano 125 dosi di cocaina, denaro e un bilancino di precisione. In contrada “Piano Torre” i militari hanno scoperto una vera e propria fattoria della droga, dopo avere osservato alcuni movimenti sospetti in particolare in una stalla.

In manette Daniele Gagliano, 23 anni, Francesco Gagliano. 31anni e un 37enne, finiti nel carcere di Ragusa. Tutti devono rispondere del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacente.