Spaccio di cocaina e altre droghe, condannate cinque persone

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha disposto cinque condanne per gli imputati coinvolti nel blitz antidroga denominato Fortino”, su un giro di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, a Favara.

La pena più alta 7 anni e 6 mesi di reclusione è stata inflitta per Emanuele Di Dio, 41 anni di Favara (10 anni la richiesta del pubblico ministero Paola Vetro); 6 anni per Salvatore Stagno, 46 anni di Favara (9 anni); 4 anni e 2 mesi per Abass Bukary di 25 anni, ghanese (4 anni e 6 mesi); 3 anni per Rosario Crapa, 30 anni, di Favara (3 anni e 4 mesi); 3 anni e 4 mesi per Massimo Crapa, 45 anni, anche lui favarese (3 anni).

Alcuni imputati erano accusati anche di aver impiegato anche minori, soprattutto bambini sotto i dieci anni, per riuscire a eludere i controlli delle forze dell’ordine, e in qualche occasione per nascondere la droga. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Tenenza di Favara.