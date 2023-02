Spaccio di cocaina, arrestati padre e figlio percettori di reddito di cittadinanza

E’ stato bloccato dopo avere ceduto, dietro il pagamento di 200 euro, ad un incensurato canicattinese un involucro di cocaina del peso di 2,2 grammi. Nell’ambito della successiva perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta altra cocaina, per un peso complessivo di 48 grammi, parte della quale, già divisa in 17 dosi. La brillante operazione antidroga è stata messa a segno dal personale della Squadra Mobile di Agrigento, diretta da Giovani Minardi, con il coordinamento del procuratore Salvatore Vella. Ad essere stato sorpreso a spacciare è stato A.A., 52 anni, di Canicattì, già noto per reati in materia di droga, mentre la polvere bianca trovata in casa sarebbe stata nella disponibilità del figlio C.A., di 22 anni, anch’egli già noto agli ambienti giudiziari, e già sottoposto a misura cautelare per reati connessi agli stupefacenti. I due congiunti, peraltro, risultati percettori del beneficio del reddito di cittadinanza, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è successo l’altro giorno, quando gli agenti della Mobile in giro di perlustrazione in territorio di Canicattì, hanno notato strani movimenti in un bar. Dopo un appostamento, è scaturita la decisione di intervenire, riuscendo a fermare in flagranza di reato il cinquantaduenne che aveva da poco spacciato cocaina ad un consumatore. Poi l’attività investigativa è proseguita nell’abitazione di padre e figlio, ed ha permesso di scovare altra polvere bianca. Inoltre, è stata sequestrata preventivamente una somma di denaro pari a 4.500 euro, ritenuta riconducibile all’attività di spaccio. Il Gip presso il Tribunale di Agrigento, ha già convalidato gli arresti, e per gli indagati ha disposto gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, e la sospensione dell’erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza per entrambi.