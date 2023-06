Spaccia cocaina ed hashish e con la moto investe poliziotto: arrestato ventiduenne

Alla guida di una motocicletta alla vista della polizia che gli ha intimato l’Alt ha travolto un agente ed ha provato a scappare. Non ha avuto il tempo: è stato inseguito, fermato ed immobilizzato. E durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e 23 grammi di hashish, nonché alcune dosi di droga pronte per lo spaccio. Un 22enne di Canicattì è stato arrestato dal personale del Commissariato di Pubblica sicurezza, guidato dal vice questore aggiunto Francesco Sammartino. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Agrigento è stato posto agli arresti domiciliari. Il giovane a bordo della moto stava verosimilmente spacciando “porta a porta”, consegnava cioè le dosi ai consumatori in luoghi prestabiliti d’appuntamento. Il poliziotto investito è rimasto ferito. Portato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo è stato curato e medicato. I medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi sul corpo, giudicati guaribili con una prognosi di venti giorni, ma l’agente ha continuato a lavorare già sabato notte, domenica ed anche oggi.