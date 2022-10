Spab, la società per le azioni buone di Favara, programma i progetti per il 2023

Spab, la Società per azioni buone, nata a Favara lo scorso anno con l’obiettivo di rigenerare la città, riaccende i motori e programma i progetti per il futuro. L’assemblea dei soci si è riunita nella sede di palazzo Miccichè, approvando il bilancio dello scorso anno e presentando i progetti realizzati nel primo anno di attività: dal percorso rigenerato di Ponte Cicchillo, trasformato da discarico a parco urbano, fino all’intervento di pulizia di Casa Betania, l’associazione con fine sociale condotta da suor Caterina per aiutare chi ha bisogno. Tra gli altri obiettivi raggiunti anche l’acquisizione di nuovi soci, che si vanno ad aggiungere ai 70 associati raggiunti nella costituzione della nuova realtà che ha come obiettivo finale rendere Favara un posto migliore. Tra i programmi del prossimo anno, per cui i soci si sono impegnati a lavorare a partire sin da subito, c’è la trasformazione del già rigenerato parco urbano di ponte Cicchillo, in un’area dedicata allo sport e all’arte; l’acquisizione del vecchio cinema, “SuperCinema”, ormai chiuso e abbandonato; l’acquisizione di Palazzo Vetro di via Margherita con il fine ultimo di renderlo un parcheggio pluripiano e la trasformazione di un’area abbandonata nei pressi di Casa Betania, da convertire in un cinema all’aperto. “In questo ultimo anno, nonostante il Covid, abbiamo lavorato costantemente per portare al termine ciò che ci eravamo prefissati – dichiara il presidente di Spab, Nicola Costanza – abbiamo piantato 70 alberi con la scuola Falcone e Borsellino e abbiamo rigenerato alcuni luoghi di Favara. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per espandere i nostri progetti e trasformare in bellezza ciò che oggi si trova in stato di abbandono”.