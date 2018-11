SP 17 B Raffadali-Siculiana: la Regione firma il decreto di finanziamento

Rimozione di frane, rifacimento di cunette, allargamento della carreggiata, bitumatura e varie opere di consolidamento: sono solo alcuni aspetti del complesso progetto redatto dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio con a capo l’ing. Michelangelo Di Carlo per la Strada Provinciale n. 17 tratto B che collega Raffadali a Siculiana.

Un progetto che, dopo vari step e passaggi burocratici, ha avuto il definitivo via libera grazie al decreto di finanziamento (D.D.G. n. 003295) firmato dal Dirigente Generale del Servizio 9 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (Infrastrutture viarie-Sicurezza stradale) della Regione Siciliana grazie al quale sarà finalmente disponibile il finanziamento di 6.500.000,00 euro previsto nel Programma di Azione e Coesione (PAC)-Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e approvato dal CIPE nel 2017.

I lavori prevedono anche la rettifica di un tratto particolarmente tortuoso del tracciato e interesseranno complessivamente quasi 14 chilometri di questa importante via di comunicazione. Il finanziamento complessivo è suddiviso in 4.937.300,00 euro per lavori a base d’asta, 1.410.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 152.700,00 per oneri per la sicurezza. Le somme impegnate saranno iscritte a Bilancio, e dopo l’approvazione dello stesso da parte del Commissario Straordinario del Libero Consorzio dr. Girolamo Alberto Di Pisa sarà possibile far partire l’iter dell’appalto, che sarà gestito dall’UREGA.

Vengono così premiati gli sforzi del Libero Consorzio di Agrigento, che ancora una volta è riuscito ad ottenere un cospicuo finanziamento, grazie alla professionalità di tutti i tecnici impegnati in questo e in diversi altri progetti già finanziati e appaltati, per migliorare una rete viaria interna attualmente in condizioni non ottimali a causa della forte riduzione delle somme a disposizione per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati.