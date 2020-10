South Kensington “vola” in Toscana

LICATA. Arriva un altro successo per South Kensington, l’imbarcazione (con equipaggio interamente siciliano) del licatese Massimo Licata D’Andrea. A Punta Ala, in Toscana, si è disputata la Coppa Italia, e South Kensington si è classificata al primo posto in “Irc” ed al secondo nella classifica combinata “Irc e Orc”, classe B Overall (parametro riferito al rating ed alla misura della barca).

“Resta il rammarico – dice Marco Licata D’Andrea – dell’annullamento della prima giornata di regate per troppo vento e troppa onda. Sono molto orgoglioso della barca e del mio equipaggio di bravissimi ragazzi e bravi velisti, anche perché le barche concorrenti erano di livello molto alto.

L’equipaggio di South Kensington che si è aggiudicato il podio nella regata più importante d’Italia è composto da: Massimo Licata D’Andrea (armatore e timoniere), Mimì Campo (tattico), Max Paxia (Tailer), Michelangelo Miceli (co-tailer), Pietro Costantino (drizze), Massimiliano Passariello (albero), Francesco Gennaro (Prodiere), Alberto Costa (Randa).

“Vorrei ringraziare – conclude Massimo Licata D’Andrea – a Marco Bruni e alla Doyle Italia, per il buon lavoro fatto sulle vele, vero motore della barca, e a Federico Ceccacci, un amico velista che ci ha tolto non pochi problemi per far sì che South Kensington potesse raggiungere punta Ala. Ci ha permesso di fare delle soste tecniche provvidenziali, visto il cattivo tempo di questo periodo, durante il trasferimento della barca dalla Sicilia a Punta Ala. Inoltre un grazie al team di una barca a vela che è molto simile al team di una azienda, in cui ognuno, per raggiungere risultati importanti, deve fare al massimo il proprio ruolo, nel rispetto degli altri, secondo una gerarchia apicale”.