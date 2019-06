Sousa saluta la Fortidudo, Pepe rimane

La Fortidudo ha conferma Simone Pepe, mentre Dimitri Sousa ha postato i saluti su Facebook:

Grazie, non potrei concludere questo periodo della mia vita senza ringraziare Fortitudo Agrigento per l’opportunità di giocare ad alto livello nella mia prima stagione da professionista. Sin dal primo giorno sono stato accolto benissimo da tutti e ho avuto il piacere di lavorare con tanti professionisti seri e competenti. Ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, abbiamo vissuto grandi momenti insieme e siamo diventati una famiglia. Ringrazio anche la società e tutto lo staff per tutto il supporto per me e mia famiglia. Vado via con buoni ricordi, e auguro alla Fortitudo Agrigento tanti successi nel futuro! It’s been real.

La Fortitudo Agrigento e Simone Pepe ancora insieme. La società biancazzurra comunica di avere raggiunto un accordo con la guardia classe ’93. Simone Pepe, alla sua terza stagione ad Agrigento, si è detto “felice della scelta fatta”.

Il direttore sportivo Cristian Mayer: “Simone per noi è estremamente importante. Lui, è capace di trasmettere tantissima energia. Simone, è uno di quei rari giocatori, soprattutto in questo campionato, che riesce a cambiarti la partita in una manciata di minuti. Lui, per noi, è davvero importante. Sono felice che anche il prossimo anno, sarà, un giocatore della Fortitudo Agrigento”.

Il coach Devis Cagnardi: “La conferma di Simone Pepe è stata una scelta presa in sintonia con il direttore sportivo, Cristian Mayer ed accolta dal presidente Salvatore Moncada. Simone è uno di quei giocatori che rappresentano la filosofia della Fortitudo Agrigento e siamo convinti che la sua fame agonistica rimarrà immutata nel tempo. Immediatamente dopo il mio insediamento ho parlato con il ragazzo ed ho apprezzato la sua spontaneità e schiettezza. Simone è pronto a lavorare duramente come ha sempre fatto nella sua carriera, mettendosi a disposizione del gruppo. Tecnicamente, sono felice, di avere la sua determinazione e il suo istinto al servizi della nostra squadra”.

Simone Pepe: “Sono contentissimo. Sono stati mesi tribolati, ma ho sentito l’affetto del presidente, Salvatore Moncada. Mi dispiace che Giacomo Zilli sia andato via, sono contentissimo per chi rimarrà. Agrigento è un po’ come se fosse casa mia. Ho subito accettato la proposta della società, tutto l’affetto del presidente e di Mayer, mi ha fatto un enorme piacere. Ho avuto modo di parlare con coach Cagnardi, le sue parole sono state importanti. Il nuovo progetto mi ha entusiasmato, è una nuova sfida. Ho voglia di ricominciare, non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Quest’anno, forse, qualcuno ci dà per spacciati. Noi, siamo pronti a stupire tutti quanti, anche noi stessi. Insieme, lavorando bene, sono convinto che andremo lontano. Sono felice e fiducioso, sono pronto per una nuova avventura”.