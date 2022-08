Soul Folk: Venerdi’ Alessandra Salerno a Cala Manbru’

Stasera a Cala Manbrù ci sarà il concerto di Alessandra Salerno. Concerto ricco di sfumature, tra soul e folk passando per le più esotiche suggestioni di un magico mondo musicale che l’ha resa unica e riconoscibile in giro per il mondo e nel web con milioni di views ai suoi video. Colei che è rimasta nei cuori della memoria collettiva per esser stata la “vincitrice morale” della Terza edizione di The Voice of Italy torna ad incantare accompagnata da Ciccio Leo al Piano, Manfredi Tumminello alle chitarre e special guest Mark Paschoal direttamente dal Brasile.

Ingresso gratuito