Intervenuto immediatamente ha sventato un tentativo di rapina ai danni di una commerciante che si era barricata all’interno del proprio negozio per tenere fuori un uomo armato di coltello il quale ha tentato di introdursi chiedendo insistentemente la consegna di denaro. Il protagonista che ha evitato il peggio è un agrigentino di 48 anni, Gerlando Navarra, sottufficiale della Marina Militare (adibito a compiti civili) che da anni presta servizio presso la base navale di La Spezia.

I fatti si sono svolti intorno a mezzogiorno di sabato 12 luglio in via Del Torretto, nel cuore del centro storico di La Spezia in quel momento affollata di passanti. Un uomo, in evidente stato di alterazione, brandendo un coltello ha tentato di penetrare in un negozio chiedendo insistentemente alla titolare la consegna di denaro. L’agrigentino, senza pensarci due volte, è accorso in difesa della commerciante scongiurando che qualcuno potesse farsi male, nonché ha evitato che si consumasse la rapina.

