Sottoscritto accordo Fimaa-Studio Legale Sprio

Ieri, 12 Novembre, è stato sottoscritto un importante Accordo per gli Agenti immobiliari, aderenti a FIMAA-Confcommercio Agrigento, per l’erogazione di servizi in materia di consulenza e assistenza legale.

L’Accordo è stato sottoscritto dal Presidente Prov.le FIMAA, Dott. Rosario Cantavenera, e lo Studio Legale dell’Avv. Filippo Sprio.

L’accordo si propone di mettere a disposizione degli associati un servizio di consulenza e/o assistenza legale su richiesta dell’Associato in ordine a quesiti, richieste e assistenza stragiudiziale/giudiziale formulati sulle materie di diritto civile, diritto societario, diritto penale, diritto del lavoro, diritto fallimentare ed in materia di antiriciclaggio.

Il Presidente R. Cantavenera spiega: ”l’accordo stipulato ha l’obiettivo di offrire ai nostri iscritti una serie di servizi legali volti a tutelare e assistere la categoria”.

Calogero Longo