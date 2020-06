Sostenibilità Ambientale dei Materiali per Pavimenti

Sostenibilità ambientale

L’ambiente e l’ecosostenibilità dei prodotti sono una priorità imprescindibile per qualsiasi azienda seria, anche nell’ambito della pavimentazione di agglomerati di marmo o a quarzo. E’ ormai obbligatorio mirare al raggiungimento di elevati standard che rispettino l’ecosistema e la società che ci circondano, al fine di offrire agli utilizzatori finali pavimenti duraturi e di qualità, sempre nel rispetto dell’ambiente in tutti i suoi aspetti.

I severi controlli in produzione, la rigida selezione delle materie prime, le autorevoli certificazioni ambientali a livello nazionale, europeo e mondiale dei prodotti finiti dimostrano ampiamente l’impegno ambientale di un’azienda responsabile e affidabile.

Pavimenti certificati e di qualità: parliamo di Santamargherita SpA

Santamargherita propone superfici in agglomerato di quarzo e marmo che rispettano l’ambiente, prodotti in una fabbrica che rispetta le normative ambientali, in un’atmosfera che garantisce la sicurezza dei lavoratori e la sostenibilità ambientale.

In tema di politiche di sicurezza e di rispetto dell’ambiente adottate dall’azienda, i suoi prodotti di punta – agglomerato di marmo SM Marble e agglomerato di quarzo SM Quartz – sono conformi agli standard industriali più stringenti.

Le seguenti certificazioni confermano la qualità dei prodotti:

Greenguard

NSF

REACH

KOSHER

LEED



Greenguard e GreenGuard Gold

Queste certificazioni forniscono la garanzia che i prodotti progettati per l’utilizzo in ambienti interni rispettino severi limiti di emissioni chimiche, contribuendo quindi alla creazione di interni più sani.

La certificazione Greenguard assicura che gli agglomerati SM Marble e SM Quartz abbiano superato quello che è uno tra gli standard più rigorosi e completi a livello mondiale sulle basse emissioni di sostanze composte organiche volatili (COV) nell’aria all’interno degli edifici.

NSF: contatto sicuro con i cibi

NSF è leader mondiale nella certificazione di sicurezza dei prodotti in ambienti alimentari, con un focus specifico sugli alimenti, sull’acqua, sull’aria interna e sull’ambiente. NSF effettua dei test sui prodotti e delle analisi sui materiali con delle ispezioni non programmate. Viene valutato ogni aspetto dello sviluppo del prodotto prima di ottenere la certificazione.

Le superfici in agglomerato di quarzo SM Quartz è certificato NSF Food Zone.

REACH

Il Regolamento dell’Unione Europea n.1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Attraverso il REACH è possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su:

proprietà pericolose dei prodotti manipolati

rischi connessi all’esposizione

misure di sicurezza da applicare

Le superfici in agglomerato di quarzo SM Quartz sono conformi ai criteri stabiliti dal regolamento REACH.

KOSHER

Per kosher si intende l’insieme di regole religiose che governano la nutrizione degli ebrei osservanti.

La parola ebraica “kasher o kosher” significa adatto, appropriato o corretto.

Infatti non tutti sanno che le leggi della Torah – la Bibbia ebraica – stabiliscono regole alimentari ben precise.

Le superfici di agglomerato di quarzo SM Quartz sono adatte per la preparazione di cibo in conformità con le regole Kosher.

LEED: edilizia sostenibile

Quale membro del Green Building Council Italia, Santamargherita, leader in superfici di prima qualità in marmo e quarzo per Cucine, Bagni, Pavimentazione, è sempre stata attenta ai requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), uno dei più importanti programmi di certificazione ambientale per edifici.