Sosta selvaggia in centro: elevate 28 multe nel giro di pochi minuti

Nonostante i continui controlli e multe degli agenti della Polizia Municipale, nella zona compresa fra Porta di Ponte, piazza Aldo Moro e piazza Vittorio Emanuele, ancora oggi in tanti lasciano auto e scooter dove capita. Ieri mattina nuovo intervento dei vigili urbani, sotto gli occhi del sindaco Franco Micciché. In pochissimi minuti elevate ben 28 contravvenzioni ad auto e scooter.

Le auto erano in sosta vietata ad occupare i posti riservati ai disabili, e ai mezzi a due ruote e minicar. Altre sugli stalli a strisce blu prive della park card, ed ancora in seconda e tripla fila, praticamente in mezzo alla strada. In alcuni casi i proprietari dei veicoli multati, hanno protestato contro gli uomini in divisa, sostenendo che le strisce bianche, e quelle blu a pagamento, non si vedono più perché sbiadite.