Sospese lezioni per una classe del Margherita Hack: previsti i tamponi

Dopo la riscontrata positività di alcuni casi nel plesso Margherita Hack del villaggio Peruzzo, ad Agrigento, il dirigente scolastico, Luigi Costanza ha previsto, con apposita circolare, la sospensione temporanea delle attività didattiche per la classe seconda B. “In via del tutto precauzionale e cautelativa-si legge nella circolare- sono sospese temporaneamente fino a mercoledì 1 dicembre prossimo le attività didattiche per la classe.” Nella stessa giornata, a partire dalle ore 11.30, nel drive in sito in via Giovanni XXIII (Poliambulatorio di Agrigento) gli alunni saranno sottoposti ad un test antigenico, Tempo Zero (TO). In caso di risultato negativo al tampone TO gli studenti potranno essere riammessi a scuola per la ripresa delle lezioni. Gli stessi studenti saranno sottoposti ad ulteriore tampone T5 giorno 7 dicembre prossimo alle 10:00 sempre nella sede del Poliambulatorio.