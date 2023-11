Gli era stata revocata la patente di guida nel lontano 1996 per via della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Al termine di un lunghissimo contenzioso durato ben 27 anni, adesso un cittadino di Caltabellotta ha ottenuto la restituzione del documento e il Tribunale ha condannato la Prefettura di Agrigento. A ricostruire la lunghissima vicenda giudiziaria è uno dei legali che ha seguito il caso, l’avvocato Girolamo Rubino. La revoca della patente di guida era scattata per mancanza dei requisiti morali, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione.

Dopo aver scontato tale misura chiedeva la restituzione alla prefettura ma gli veniva rigettata l’istanza. A quel punto, con il patrocinio dello stesso avvocato Rubino e del collega Daniele Piazza, proponeva un ricorso al Tar. I giudici, nella fase cautelare, gli davano ragione e gli restituivano la patente. Tuttavia, alcuni anni dopo, il Tar si dichiarava incompetente e il procedimento veniva incardinato davanti al Tribunale di Palermo.

I legali dell’automobilista censuravano il provvedimento della Prefettura di Agrigento sostenendo che non vi fosse una motivazione adeguata e che la sola misura di prevenzione, in mancanza di un’adeguata valutazione del caso specifico, fosse illegittima. Nei giorni scorsi il Tribunale gli ha restituito la patente sancendo l’illegittimità del provvedimento della Prefettura. L’avvocato Rubino, inoltre, annuncia che l’automobilista chiederà il risarcimento per “l’irragionevole durata del contenzioso”.