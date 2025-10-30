Gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Canicattì, durante un servizio di vigilanza stradale svolto sulla Statale 640, hanno fermato e sottoposto a controllo un veicolo con a bordo due uomini ed una donna. La patente mostrata dal conducente del mezzo, di nazionalità italiana, è risultata “apparentemente” rilasciata dalle Autorità italiane e, nonostante fosse ben realizzata, è apparsa sin da subito sospetta, presentando il fondo sgranato, assenza degli ologrammi di sicurezza, microscrittura non definita e materiale riconducibile a semplice plastica.

I successivi accertamenti condotti negli uffici della Stradale, hanno consentito di accertare che l’uomo alla guida non era titolare di patente di guida, in quanto revocata anni addietro dalla Prefettura di Agrigento e che il numero impresso sul documento contraffatto era riconducibile in realtà ad altra patente regolarmente intestata a un soggetto diverso. La patente falsa è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per uso di atto falso e sanzionato con una multa di 5.100 euro.

