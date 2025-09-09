Il procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un quarantenne agrigentino, Calogero Gastoni, accusato di violazione di sigilli. La vicenda è collegata all’omicidio di Roberto Di Falco, un trentottenne di Palma di Montechiaro ucciso, il 23 febbraio 2023, in una sparatoria nel piazzale della rivendita di auto nel quartiere di Villaggio Mosè. L’intera attività lavorativa venne sequestrata dalla Procura per permettere lo svolgimento delle indagini. L’indagato, il giorno dopo il delitto, fu sorpreso dai poliziotti della Squadra Mobile nell’area di pertinenza della struttura commerciale. Non è mai stato chiarito il motivo della presenza del 43enne nell’area sottoposta a sequestro.

