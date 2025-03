Il pubblico ministero, Elettra Consoli, ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un 62enne di Grotte con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. La prima udienza è fissata per il prossimo 16 ottobre. La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri. L’uomo, che stava scontando una condanna ad 8 mesi in regime di detenzione domiciliare, era stato sorpreso in un bar mentre beveva una birra. Per questo motivo venne nuovamente arrestato per evasione. Adesso il processo con l’avvio dell’udienza predibattimentale in cui l’imputato potrà chiedere di essere giudicato con un rito alternativo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp