Sorpreso a rubare un Piaggio Porter, arrestato venticinquenne

E’ stato bloccato mentre stava cercando di rubare un Piaggio Porter. Un venticinquenne, di Carini, è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della Compagnia di Sciacca. L’ipotesi di reato contestatagli è quella di furto aggravato. Tutto è successo, durante la serata di venerdì, in via Campanella a Sciacca.

Il mezzo, di proprietà di una ditta, era stato lasciato parcheggiato lungo il ciglio della strada.

Il giovane avrebbe provato a rubare il Piaggio Porter, ma è stato sorpreso dai militari dell’Arma che lo hanno ammanettato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari. Il Piaggio Porter è stato naturalmente subito restituito al titolare della ditta.