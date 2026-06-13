Il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo ha disposto la citazione diretta a giudizio per un 29enne agrigentino accusato di furto aggravato in un supermercato di Canicattì. L’inizio del processo è fissato il 17 novembre davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento.

L’imputato, secondo l’accusa, in due occasioni avrebbe sottratto generi alimentari per un valore complessivo di circa 200 euro dagli scaffali di un supermercato, il 5 e il 10 giugno 2024. L’imputato, attraverso il difensore, l’avvocato Teres’Alba Raguccia, può chiedere riti alternativi, tra cui il giudizio abbreviato e il patteggiamento.

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