Sorpresi ubriachi alla guida: denunciati sei automobilisti

Dopo aver trascorso la serata a consumare bevande alcoliche si sono messi alla guida delle proprie auto. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nella notte di sabato, hanno ritirato sei patenti di guida, ad altrettanti automobilisti, che sono risultati ubriachi alla guida. Tutti sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza. I posti di controllo sono stati effettuati in piazza Marconi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dai luoghi della movida, e nella zona di “Bonamorone”.