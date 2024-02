Operazione antidroga, ieri pomeriggio, dei poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, insieme ai loro colleghi del Commissariato di Licata. Arrestata una coppia di Licata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I coniugi di 42 e 35 anni sono stati sorpresi in auto, durante un controllo, con un panetto di 1,2 chili di cocaina. I due arrestati, nell’attesa dell’udienza di convalida, sono finiti in carcere.