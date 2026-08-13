E’ stato davvero un colpo grosso quello messo a segno dai poliziotti del Commissariato di Licata, nel contrasto al traffico, smercio e consumo di droga. Due coniugi licatesi, lui 46 anni, e la compagna di 33 anni, sono stati arrestati poiché sorpresi in possesso di due chili di marijuana e mezzo chilo di hashish. Sono accusati, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell’uomo, mentre per la donna i domiciliari. Entrambi compariranno nelle prossime ore davanti il giudice per l’udienza di convalida degli arresti. La droga è stata rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti coordinati dal funzionario Maurizio Carusotto. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

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