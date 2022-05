Sorpresi a spacciare cocaina: sorella e fratello nei guai

In auto sono stati sorpresi a spacciare stupefacenti. A notare la scena una pattuglia in borghese della squadra Mobile della Questura di Agrigento. Due licatesi di 45 e 38 anni, rispettivamente sorella e fratello, sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ai due è stata sequestrata una dose di cocaina, 2.000 euro in banconote di diverse taglio ritenuto provento dell’attività di spaccio, e l’autovettura utilizzata per vendere la droga.

Il blitz poi è proseguito con delle perquisizioni a carico degli indagati, dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione, e altro materiale per il confezionamento delle dosi. I due congiunti sono difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo.