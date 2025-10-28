Gestione non autorizzata di rifiuti. È per questa ipotesi di reato che i carabinieri della Stazione di Caltabellotta, hanno denunciato, dopo una mirata indagine, due persone del luogo. Le indagini, avviate in seguito a ripetuti abbandoni di rifiuti, hanno consentito – anche grazie all’installazione di telecamere nella zona – di individuare e documentare i comportamenti illeciti da parte dei due soggetti, sorpresi mentre scaricavano materiali di varia natura lungo via Reggia Trazzera. L’area interessata, estesa per circa 25 metri quadrati e di proprietà regionale, è stata sottoposta a sequestro. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto al contrasto degli illeciti ambientali e alla tutela del decoro urbano e della salute pubblica.

