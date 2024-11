Sono stati sorpresi all’interno del parco archeologico “Gibil Gabib” mentre effettuavano degli scavi abusivi con attrezzature edili e un rilevatore per la ricerca di metalli. I carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà tre persone di origini catanesi per il reato di furto di beni archeologici. Il gruppetto sottoposto a perquisizione dagli uomini dell’Arma è stato trovato con otto oggetti in pietra e nove oggetti in metallo di verosimile interesse archeologico.

