Sorpresi a rubare all’interno di una barca: denunciati due 18enni

Sono stati sorpresi ad arraffare diversi oggetti dall’interno di un’imbarcazione ormeggiata al porticciolo di San Leone. A fermare una pattuglia della sezione Volanti, impegnata in un ordinario giro di perlustrazione, è stato il proprietario del natante da diporto.

I poliziotti sono riusciti ad agire con tempestività e determinazione, ed hanno bloccato i due ladruncoli. Si tratta di due diciottenni di nazionalità tunisina, entrambi regolarmente presenti sul territorio italiano. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto tentato furto in concorso.