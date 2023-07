La polizia ferroviaria di Agrigento, nei giorni scorsi, in seguito alle segnalazioni di bivacco, si è recata presso la stazione ferroviaria di Licata, ubicata nel centro della città, dove ha trovato due cittadini extracomunitari di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, dediti al consumo di alcolici. Già in precedenza, la Polfer, unitamente al personale della Security di Rete Ferroviaria Italiana, si era occupata della problematica interessando anche l’Amministrazione comunale che aveva dato la disponibilità di un contributo economico per una possibile sistemazione alloggiativa degli stranieri, non accettata dagli stessi.

Giunti alla stazione di Licata, gli immigrati sono stati accompagnati dagli agenti, alla Questura di Agrigento per i dovuti accertamenti e al più giovane di 39 anni è stato notificato un decreto di espulsione e l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, mentre l’altro di 60 anni è stato condotto e trattenuto presso il Centro di permanenza di Caltanissetta, in attesa di essere rimpatriato. L’attività della Polfer ha reso così possibile il ripristino dell’impianto ferroviario che è stato restituito alla cittadinanza per la normale fruibilità.