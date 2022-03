Soroptimist, presentato “Le donne contano”

Alla presenza di autorità del Soroptimist, Rotary e Inner Weel, è stato presentato, al Dioscuri Bay Palace, “Le donne contano” il progetto di alfabetizzazione finanziaria rivolto a donne in condizione di fragilità, finalizzato a stimolare la conoscenza dei meccanismi che determinano la gestione del denaro e prevenire la violenza economica.

Una sala gremita ha applaudito ed apprezzato l’incisivo intervento di Mariolina Coppola, presidente nazionale del biennio 19/21, che ha fortemente voluto il progetto condotto di concerto con Bankitalia, e che per la sua importanza e innovazione, ha coinvolto il Rotary che ha voluto affiancare il Soroptimist nella scelta di aderire e promuovere l’attività.