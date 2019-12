Sorgerà a Carini il Polo d’eccellenza per la sanità tra ricerca ed applicazione in ambito clinico grazie all’azione del governo regionale. Una struttura con una capacità di 250 posti letto i cui lavori per la costruzione saranno avviati già nel prossimo gennaio.

Ed infatti svelata la visita a Pittsburgh del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Nella città americana, gli esponenti del governo hanno incontrato i vertici del Centro medico dell’università americana che si occupa dello sviluppo e gestione degli ospedali e degli istituti di medicina in Pennysilvania e nel mondo) per prendere visione, del modello che verrà realizzato, come modello, in Sicilia all’interno dell’Imett2.