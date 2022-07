Soprintendenza di Agrigento, si attiva il portale paesaggistico

Dal prossimo 15 luglio sarà attivato per la Soprintendenza di Agrigento il portale Paesaggistica Sicilia all’indirizzo http://paesaggistica.sicilia.it . Come stabilito dal decreto del 12 luglio 2021, le richieste di autorizzazione e i relativi procedimenti autorizzativi del Codice dei Beni Culturali verranno espletate esclusivamente attraverso il Portale Paesaggistica Sicilia. “Di conseguenza-diceI il soprintendente Michele Benfari- saranno irricevibili le nuove richieste in merito pervenute tramite canali tradizionali (cartaceo per posta o brevi manu, PEC, SUE e SUAP), fatte salve le integrazioni a richieste già pervenute entro il 14 luglio prossimo”.