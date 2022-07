Sopralluogo sui cantieri della Agrigento-Palermo del presidente della IV commissione all’Ars, Giusi Savarino, insieme all’Assessore Falcone, i sindaci, l’ANAS e le imprese che si stanno occupando dei lavori. “Abbiamo verificato – dice Savarino- in maniera operativa lo stato di avanzamento dei cantieri del tratto stradale Agrigento – Palermo. Ora che non ci sono più criticità finanziarie, pretendiamo che le tempistiche fornite da Anas vengano rispettate.

In particolare, ci auguriamo che il sostegno alle imprese che proviene dal decreto aiuti, serva per aumentare gli operai, raddoppiare i turni di lavoro e di conseguenza ridurre i tempi di realizzazione. Torneremo i primi di settembre per un’ulteriore verifica e ci aspettiamo di trovare una situazione in cui molti cantieri sono stati liberati.

I cittadini hanno diritto ad avere infrastrutture sicure e funzionanti che permettano la completa mobilità all’interno della regione.

Non accetteremo più ritardi”.