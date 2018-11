Entro questa mattina, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto effettuerà un sopralluogo a San Leone per una verifica dei lavori in corso in piazzale Giglia.

In programma una serie di migliorie e la riqualificazione dell’area definita dal sindaco l'”Agorà” di San Leone.

