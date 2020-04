“Sono senza soldi per la famiglia, sono uscito per vendere la droga”. Così ha scritto sull’autocertificazione per l’emergenza Covid-19 per motivare l’uscita di casa un pusher di 46 anni.

La ‘giustificazione’ è stata messa nero su bianco del documento consegnato ai carabinieri di Palagonia, che lo avevano fermato mentre vendeva delle dosi di stupefacenti a due ‘clienti’. L’uomo, trovato in possesso di 20 dosi di marijuana e sei grammi di cocaina, è stato arrestato e posto ai domiciliari.