Sono due le auto rimaste danneggiate dai colpi d’arma da fuoco esplosi, la notte tra venerdì e sabato, nel quartiere di Fontanelle, davanti ad alcune palazzine fra viale Sicilia e via Alessio Di Giovanni. Un colpo di pistola ha centrato il parabrezza e il lunotto della Fiat Stilo di proprietà di un operaio cinquantatreenne, mentre un altro proiettile ha danneggiato la fiancata della Fiat Seicento appartenente ad un trentaquattrenne anche lui agrigentino.

Non è escluso che l’intimidazione sia maturata sul “fronte” della criminalità comune. La pista ritenuta più attendibile, porterebbe a pensare ad un avvertimento al proprietario della Stilo, ma in mancanza di certezze resta in “piedi” la pista dello scambio di persona. Una tesi, questa, rafforzata dalla vicinanza della Stilo con altre vetture parcheggiate accanto.

Sulla macchina dell’operaio è stato trovato un foro sul parabrezza, sulla fiancata della 600 una strisciata con lieve ammaccatura. I militari della Scientifica, nel corso del sopralluogo, avrebbero rinvenuto, recuperato e sequestrato l’ogiva di un proiettile. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sull’inquietante vicenda.