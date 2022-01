«Sono di Agrigento, cerco un positivo»: l’ultima “trovata” per evitare il vaccino

“Sono della provincia di Agrigento. Cerco positivo urgentemente e sono disposto a pagare”. La risposta non si fa attende: “Sono positivo e vivo in Toscana”. L’ultima trovata , così come scrive Adnkronos, nasce su gruppi Telegram: “ Casual Coronavirus party Agrigento”. Incontri ‘clandestini’ dove l’obiettivo è contagiarsi con il Covid per avere il Green pass ed evitare il vaccino e aggirare la stretta delle misure voluta dal governo. Nelle ultime settimane c’è stato un boom, complice le vacanze di Natale, di queste ‘incontri’ con una tam-tam sui canali Telegram. C’è poi chi cerca un positivo “con urgenza” ed disponibile a “spostarsi ovunque”. Spesso sono persone che hanno bisogno del certificato per lavorare ma non vogliono vaccinarsi e così puntano al certificato verde che si ottiene anche se si è avuta la malattia. Altra modalità molto ricercata nella chat su Telegram è quella dello scambio della tessera sanitaria per effettuare un tampone. Il positivo al Covid presta la propria tessera sanitaria e così si ottiene un Green pass provvisorio. “Lo so che è truffa – scrive un utente – ma quella del Governo dal 2020 non è una truffa?” Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco: «Contagiarsi piuttosto che vaccinarsi è veramente un messaggio distorto che viene assurdamente considerato».